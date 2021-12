Mazara, erogati buoni spesa elettronici alle famiglie in difficoltà

24/12/2021 10:05:00

Buoni spesa elettronici per l'acquisto di generi di prima necessità, per un valore complessivo di circa 310mila euro, sono stati erogati nel pomeriggio di ieri dal settore comunale Politiche Sociali a circa 660 famiglie mazaresi che si trovano in una situazione di disagio economico. Il Comune ha inviato un sms al numero di cellulare indicato al momento dell’invio dell’istanza da parte dei nuclei familiari aventi diritto. L’sms contiene il codice identificativo del buono e il pin per utilizzare il buono stesso presso gli esercenti convenzionati.

I buoni spesa elettronici, utilizzabili per l'acquisto di beni di alimenti, prodotti farmaceutici e per l’igiene personale, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale, sono stati richiesti dai nuclei familiari che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza Covid e residenti nel comune di Mazara del Vallo, attraverso la partecipazione ad un avviso pubblico e potranno essere utilizzati fino al 28 febbraio prossimo presso gli esercizi commerciali convenzionati.

Il buono spesa ha un valore di 300 euro per un nucleo composto da una sola persona, di 400 euro per un nucleo composto da due persone, di 600 euro per un nucleo composto da tre persone, di 700 euro per un nucleo composto da quattro persone e di 800 euro per un nucleo composto da cinque o più persone.

L'erogazione dei buoni è stata possibile grazie ai fondi PO FSE Sicilia 2014/2020 e POC Sicilia 2014/2020 ai sensi della Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 124 del 28/03/2021, in attuazione all’art. 9, comma 2, della LR 12 maggio 2020, n. 9 e del DDG n. 129 del 01/02/2021, emesso dal Dipartimento Regionale della Famiglia delle Politiche sociali. Il finanziamento assegnato al Comune di Mazara del Vallo è di € 309.318,00.

Un'altra tranche di finanziamento consentirà nei primi mesi del nuovo anno un nuovo avviso ed una nuova procedura di erogazione. Cliccando qui l'elenco degli esercizi commerciali convenzionati.

Gli chef Austero e D'Amico insigniti del "Collare Collegium Cocorum" dalla federazione italiana cuochi



"Esprimo a nome della Città il plauso più sentito agli chef mazaresi Paolo Austero e Valentino D'Amico ai quali la federazione Italiana cuochi ha conferito un prestigioso riconoscimento per gli oltre 25 anni di attività. Oltre ad Austero e D'Amico la tradizione della ristorazione mazarese vanta numerosi chef di primissimo livello e la qualità dei nostri ristoranti è sicuramente alta. A tutto il settore della ristorazione che ha risentito e risente del particolare periodo che stiamo attraversando va l'augurio di una pronta ripresa con l'auspicio che gli standard qualitativi ed il giusto rapporto qualità-prezzo siano sempre messi al centro dell'offerta ai consumatori".



Lo ha detto il sindaco Salvatore Quinci, accogliendo al palazzo di Città gli chef mazaresi Paolo Austero e Valentino D'Amico ai quali la federazione italiana cuochi ha recentemente conferito il 'Collare Collegium Cocorum', prestigioso riconoscimento riservato agli chef che operano in Italia ed all'estero da oltre 25 anni.