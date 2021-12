Mazara, riaprirà l'Almar Giardino di Costanza

24/12/2021 10:50:00

“La riapertura programmata per il prossimo mese di maggio del resort di lusso Giardino di Costanza è un’ottima notizia per la nostra Città, che punta sul rilancio del turismo e sulla diversità dell’offerta turistica affinché la ripartenza economica post pandemia possa avere reali effetti”.

Lo ha detto il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci incontrando al Palazzo di Città l’amministratore delegato della HNH Hospitality Luca Boccato, che rappresenta uno dei principali operatori alberghieri indipendenti del lusso e che ha ufficializzato l’intesa con la sezione penale e misure di prevenzione del tribunale di Trapani affinché il Giardino di Costanza possa riaprire i battenti ed essere gestito da NHN, si auspica, con gli stessi standard di successo che già contraddistinguono ad esempio l’Almar Jesolo Resort&Spa di Jesolo.

“L’amministrazione comunale – sottolinea il sindaco – ha recentemente attivato la Consulta comunale del Turismo, ed è consapevole che può esserci vero incremento e valore turistico con i servizi e con un’offerta ricettiva diversificata che va dalle strutture a gestione familiare e micro imprenditoriale ai resort di lusso come Almar Giardino di Costanza. Questo tipo di struttura – ha concluso il Sindaco dando il benvenuto all’ad di HnH Luca Boccato – oltre a rappresentare un’occasione occupazionale per il settore e per l’indotto può rappresentare una cassa di risonanza per le bellezze paesaggistiche, monumentali, per l’enogastronomia e l’ospitalità del territorio”.

All’amministratore delegato di Nhn Boccato, che ha ringraziato il Sindaco per l’accoglienza auspicando una sinergica collaborazione pubblico-privata, è stato fatto dono del crest comunale.



*****



Dopo oltre quarant'anni di servizio prestato al Comune di Mazara del Vallo il responsabile dell'Ufficio di presidenza del consiglio comunale Baldo Gancitano è andato in pensione.

Intensa la sua ultima giornata di lavoro, apertasi in mattinata con il saluto ai colleghi, consiglieri ed amministratori al Palazzo di Città e, nel pomeriggio, svolgendo nell'aula del consiglio comunale per l'ultima volta il servizio di assistenza e supporto al presidente del consiglio comunale ed al segretario generale nella seduta straordinaria ed aperta del consiglio sulla vicenda ponte Delia Arena.

Il presidente del consiglio comunale Vito Gancitano gli ha fatto dono di una targa ricordo ed espresso il ringraziamento "per il diligente e prezioso lavoro svolto in questi anni".

A Baldo Gancitano gli auguri di tutta la struttura comunale ed in particolare dei dipendenti dell'Ente che ne hanno potuto apprezzare in questi anni le spiccate doti umane e professionali.