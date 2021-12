Salvatore Grassa rieletto segretario dei pensionati Cisl Palermo Trapani

24/12/2021 07:33:00

Il salemitano Salvatore Grassa e’ stato rieletto segretario provinciale FNP/Pensionati Cisl Palermo/Trapani. Condurrà il sindacato per altri 4 anni.

La segreteria Fnp Cisl che raggruppa le provincie di Palermo e Trapani e stata eletta nel corso del congresso svoltosi a Palermo la scorsa settimana.

Della segreteria generale, diretta da Aquilone Maria Rosaria, fanno parte Salvatore Grassa e Armando Zanotti .

Per Salvatore Grassa si tratta, come ha dichiarato, di un rinnovato impegno a sostegno dei Pensionati in diversi settori.

“Le battaglie”, ha sottolineato “che stiamo conducendo, vanno, dalla riduzione dell"irpef, l'aumento della no tax area per le pensioni al minimo, dalla rivalutazione al 100% delle pensioni, al miglioramento della sanità pubblica territoriale che riduca al minimo le liste di attesa per gli esami specialistici e che si interessi non solo di Covid”.

Su questo aspetto che riguarda la sanità il sindacato ha già aperto un tavolo di confronto con la ASP di Trapani.