Marsala, riparati semafori di via del Fante e via Favara. Chiude un pezzo di via Salemi

25/12/2021 13:00:00

Sono stati riparati e sono ritornati in funzione gli impanti semaforici di via Favara e di viale Isonzo (Bastione di villa Cavallotti). Ad effettuare i lavori sono stati gli operai di una ditta specializzata in questa tipologia di riparazioni. “Grazie alla manutenzione straordinaria abbiamo reso nuovamente operativi questi due semafori per regolamentare il traffico in altrettante zone ad alta densità veicolare – precisa l’Assessore alla Pubblica illuminazione Michele Gandolfo. Nei prossimi giorni sono previsti altri interventi manutentivi fra i quali quello dell’impianto semaforico di via Trapani all’incrocio con la strada che conduce in contrada Santi Filippo e Giacomo”.



Come negli anni passati, domani, Festività di Natale, e domenica 26 dicembre, sarà sospeso il servizio di Trasporto pubblico. Oggi, inoltre, saranno sospese le due corse serali delle 20,10 che collegano Marsala a Petrosino (linea 1) e a Granatello (linea 7).



l Consiglio Comunale di Marsala, presieduto da Enzo Sturiano tornerà in aula, in seduta straordinaria lunedì prossimo, 27 dicembre, alle ore 16:30 per procedere al sorteggio e alla nomina dei nuovi componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2021/2024. Gli interessati potranno seguire la diretta streaming della seduta collegandosi con il sito: youtube/Presidenzaconsigliocomunalemarsala



L’Anas comunica che rimarrà chiusa al traffico fino al prossimo 31 gennaio la Strada Statale 199 Marsala – Salemi nel tratto compreso fra il Km. 30+700 e fino al Km. 32+200. La chiusura si impone per riparare un ponticello crollato a seguito delle abbondanti piogge dei giorni scorsi. L’Anas per ovviare ai disagi derivanti dall’esecuzione dei lavori ha studiato un percorso alternativo della durata di 10 minuti. Inoltre per i mezzi provenienti da Marsala sarà obbligatoria l’uscita al Km. 21+00 mentre per quelli da Salemi è consigliabile l’utilizzo dell’autostrada A29 Palermo-Mazara.