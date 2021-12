26/12/2021 07:52:00

Un'altra vittima di Covid nel mondo della ristorazione in Sicilia.

E' morto lo chef palermitano Salvo D’Antoni.

Aveva 48 anni. Assai apprezzato e conosciuto in città, era il delegato dell’associazione nazionale Ristoworld per la sezione Palermo e provincia.

Purtroppo, come avvenuto per il ristoratore di Marsala, Maurizio Bellitteri (ne parliamo qui), anche D'Antoni aveva rifiutato il vaccino. "Purtroppo non era vaccinato - commenta una cugina - perché non ha voluto, mentre il resto della famiglia al contrario era vaccinato. Forse ce l'avrebbe fatta".