27/12/2021 11:30:00

Nell'ambito del progetto "Sicurezza Urbana 2022", il Comune di Marsala si è impegnato con una determina dello scorso 23 dicembre al potenziamento degli strumenti a disposizione della Polizia Municipale.

Nello specifico, il progetto è volto alla lotta allo spaccio di stupefacenti nel centro urbano e in particolare nel storico.



All'esercizio finanziario del 2021, sono stati caricati 23mila euro, per l'acquisto di telecamere e scooter elettrici.

10mila euro, invece, è la somma riservata agli straordinari da pagare agli agenti di Polizia Municipale impegnati nel programma Sicurezza Urbana 2022.



L'esborso complessivo per le casse comunali, è dunque di 33mila euro.



La speranza è che questa spesa aiuti a rendere il centro storico più sicuro e più vivibile, specialmente durante le notti dei fine settimana.