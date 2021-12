Gli eventi natalizi in provincia. Ecco cosa c'è in programma a Trapani, Marsala, Mazara e Partanna

27/12/2021 22:00:00

Continunano nelle città della provincia di Trpani gli eventi natalizi. Vediamo quali sono quelli previsti in questi giorni di festa a Trapani, Marsala e nelle altre città.

Trapani - Giovedì 30 dicembre, alle ore 19:30, nella cattedrale San Lorenzo a Trapani, si svolgerà il terzo appuntamento con la musica organista, nell'ambito del Festival Organistico "Città di Trapani" - in Tempore Natali, organizzato dal Comune di Trapani, dall'Ente Luglio Musicale, dalla rivista on line Loft Cultura e dall'Associazione Culturale "Ciuri". Protagonista il trio composto da Franco Vito Gaiezza (Organo), Klizia Prestia (soprano) Stefan Mircea Cutean (flauto). L'ingresso è gratuito nel rispetto delle normative anti Covid e previo ritiro del ticket presso il botteghino dell'Ente Luglio di Villa Margherita, o mezz'ora prima del concerto, sul posto.

****

Marsala – L’Opera dei Pupi è dichiarata Patrimonio dell’umanità dall’Unesco. La tradizione dei Pupi Siciliani narra le gesta epiche dei Paladini di Francia di Carlo Magno, ed in quegli eroi si identificava il popolo siciliano. L’Opra dei Pupi era il Teatro modesto dei cittadini meno abbienti. Del popolo dei quartieri. Marsala, giovedì 30 dicembre 2021, palazzo Fici, ore 17.00 e replica ore 18.30.

****

Concerto di Capodanno a Marsala - Il 2 gennaio 2022 andrà in scena al Teatro Impero di Marsala alle ore 17,30. Il Concerto di Capodanno, con il patrocinio del Comune di Marsala. Ad esibirsi l'Orchestra Mediterranea diretta dal M° Alberto Maniaci ed al pianoforte il M° Giuseppe Lo Cicero. Musiche di Strauss, Verdi, Rossini, Bizet, Brahms.

****

Rassegna "In scena per il Natale" a Mazara del Vallo - Questa sera presso il Teatro Garibaldi, a Mazara del Vallo, per la rassegna "In Scena per il Natale", a cura dell’associazione Oliver, si tiene lo spettacolo Bianca Cipudda, della Compagnia degli Spiriti. Tornano in città gli attori Salvino Catalabiano e Vito Bartucca con un lavoro tratto da una storia del Pitrè, un testo capace di coniugare magia e mito, tradizione popolare e contemporaneità. Sul palco del teatro Garibaldi questa sera le marionette più amate dai bambini di ogni età tornano a fare sognare e sorridere, fantasticare e pensare.

IN SCENA / NATALE é un progetto di OLIVER, giunto alla sua quarta edizione, sostenuto dal Comune di Mazara del Vallo e inserito nella programmazione per il Natale della città. La rassegna si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni governative. L'Associazione di Volantariato Vigili del Fuoco in congedo è la realtà che si occuperà dell’accoglienza del pubblico. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

****

A Partanna, Silloge poetica, “Coma la voce al canto”, di Bia Cusumano - Si terrà mercoledì 29 dicembre, alle ore 18, alle Scuderie del Castello Grifeo, a Partanna, la presentazione della Silloge poetica, “Coma la voce al canto”, di Bia Cusumano. Alla manifestazione, organizzata dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le ProLoco di Castelvetrano Selinunte e Partanna, interverranno il sindaco, Nicolò Catania, e l’assessore alla Cultura, Noemi Maggio. Dialogherà con l’autrice Marco Scalabrino, scrittore, saggista e poeta. Le letture saranno a cura di Siglida Anatra e si esibirà in una performance musicale Maria Teresa Clemente. Saranno esposte le opere di Susanna Caracci.

Bia Cusumano, è docente di Lettere italiane e latine, artista e scrittrice. “Come la voce al canto” è la sua seconda silloge, che vede la luce a dieci anni di distanza dall’esperienza di De Sideribus (Cagliari 2010), delicata raccolta d’esordio. “Siamo stati concepiti per amare e per sognare - ci ricorda Bia Cusumano - . Viviamo per liberare tutti i nostri talenti e i nostri desideri”. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del cartellone della “Festa d’Inverno” il programma di manifestazioni natalizie e di fine anno, che continuerà fino alla metà del mese di gennaio 2022, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Partanna con la collaborazione delle associazioni cittadine per delle festività sobrie ma con momenti importanti quale auspicio di una graduale ripartenza.