Oggi a Salemi la "Casa di Babbo Natale" per i bambini

Marsala, il consiglio comunale nomina il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Consiglio Comunale di Marsala, presieduto da Enzo Sturiano è tornato a riunirsi ieri in aula, in seduta straordinaria, per procedere al sorteggio e alla nomina dei nuovi componenti il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio...