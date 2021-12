28/12/2021 12:46:00

L'anno che sta per finire è stato difficile e complesso anche per la polizia di Trapani, con gli agenti impegnati, in particolare, su due fronti, pandemia e immigrazione, senza per questo trascurare gli altri settori di competenza, come il controllo del territorio.

“Abbiamo cambiato lavoro”, ha scherzato, questa mattina, il questore Salvatore La Rosa nel corso dello scambio di auguri con i giornalisti. Per il capo della polizia trapanese è stata anche occasione per fare un bilancio di fine anno.