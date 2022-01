Big match nell'Eccellenza femminile, il Marsala Calcio attende il Sant'Agata

22/01/2022 00:00:00

Era ora. Dopo una lunghissima pausa – le azzurre non giocano dal 5 dicembre 2021 – riparte la stagione del CF Marsala.

E' tempo della 1° giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza femminile Sicilia Girone A. Sulla strada delle azzurre, arrivano le messinesi dell'Accademy Sant'Agata. Il Marsala, al giro di boa, è al comando della classifica insieme proprio alle ragazze di Sant'Agata di Militello e al Monreale Calcio, con tutte e tre le compagini a quota 9 punti.

Partita complessa e fondamentale per gli equilibri del torneo.

All'andata, al debutto stagionale, al “Biagio Fresina” finì 3-1 per il Sant'Agata, con le lilibetane che al di là del risultato giocarono alla pari con le messinesi. Da allora in poi, però, per le calciatrici di mister Valeria Anteri fra campionato e coppa sono arrivate solo vittorie, sei consecutive.

Si giocherà al Comunale di Petrosino (TP) domani, domenica 22 gennaio alle ore

15:00.

Arbitrerà l'incontro il signor Demis Lauria della sezione AIA di Palermo.