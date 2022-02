Ferrovia Trapani-Palermo e “bretella” Marsala-Mazara. E’ l’anno delle grandi opere?

04/02/2022 06:00:00

Potrebbe essere l’anno buono per due delle più importanti e attese infrastrutture della provincia di Trapani.



Una è la “bretella” che collega l’imbocco dello scorrimento veloce Marsala-Birgi con la SS115 in prossimità di Mazara del Vallo e dell’imbocco all’autostrada A29. L’altra infrastruttura riguarda il ripristino della linea ferroviaria Trapani-Palermo via Milo e la sua elettrificazione. Due opere che nel 2022, stando al cronoprogramma, dovrebbero registrare passi avanti importanti per la loro realizzazione. Anche perchè erano state inserite nel decreto “Sblocca Cantieri” del Governo Conte nel 2020.

Nelle scorse settimane qualcosa in più è venuta fuori, anche su questi due progetti, dal rapporto annuale fornito dal Ministero delle Infrastrutture al Parlamento sullo stato di avanzamento delle 102 opere infrastrutturali commissariate nel corso del 2021, per un valore complessivo di 99 miliardi di euro.

Il Governo, infatti, “al fine di imprimere una forte accelerazione agli investimenti pubblici ha adottato nel corso del 2021 provvedimenti che hanno condotto al commissariamento di 102 opere”. Tra cui i due investimenti trapanesi. Commissario straordinario delle due opere è Filippo Palazzo.



La bretella Marsala-Mazara

Una bretella che dovrebbe velocizzare il collegamento tra l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo e l’aeroporto di Trapani Birgi. Si tratta di un progetto di cui si discute da anni. I lavori non cominceranno a breve, c’è tanto ancora da fare. Ma quest’anno oltre alla progettazione definitiva si dovrebbe procedere “alla valutazione di impatto ambientale, agli espropri necessari per la realizzazione dell’opera, e alla gara d’appalto”, fa sapere il senatore 5 Stelle Vincenzo Maurizio Santangelo.

Il tracciato dello stralcio funzionale Marsala sud – Mazara del Vallo, in variante rispetto a quanto esiste già, si sviluppa per circa circa 16,5 km. Lungo la bretella è previsto un viadotto di circa 140m. L’intervento inizia in corrispondenza dell’innesto con la SS 118 (in prossimità dell’ospedale di Marsala) e termina sulla SS 115 esistente, in corrispondenza dell’asse di penetrazione al porto di Mazara del Vallo. La nuova infrastruttura costituisce il prolungamento verso sud della esistente Strada a Scorrimento Veloce Trapani-Marsala. Sono previsti 3 svincoli intermedi (Marsala sud, Terrenove e Petrosino). Il progetto prevede una strada di categoria C1 secondo il D.M. 5/11/2001, con una corsia per senso di marcia ed una piattaforma stradale di larghezza complessiva pari a 10,5 m.

Il costo complessivo dell’opera è stimato in 134 milioni di euro. Sulla pagina dedicata del ministero però non viene specificato cronoprogramma dettagliato e tempi.

La ferrovia Trapani-Palermo

“In merito al progetto di ripristino della tratta ferroviaria Palermo-Trapani via Milo, nell’ambito del quale sono ricompresi anche la realizzazione della sottovia stradale di Trapani che consentirà la soppressione di tre passaggi a livello della linea ferroviaria e il progetto di elettrificazione di tutti gli impianti della linea ferroviaria Palermo-Trapani, entro fine 2022 è previsto l’inizio dei lavori da parte della ditta che si aggiudicherà la gara d’appalto” fa sapere Santangelo.

Un progetto che sembra essere in fase più avanzata rispetto alla bretella Marsala-Mazara. Gli interventi sulla linea Palermo-Trapani prevedono: il ripristino della linea Palermo Trapani via Milo e l’elettrificazione della tratta Cinisi-Alcamo diramazione Trapani via Milo. Nel piano sono inseriti anche i progetti di eliminazione di tre passaggi a livello con la realizzazione del sottopasso tra la via Virgilio e via Marsala a Trapani. Il costo complessivo dell’opera è stimato in 216 milioni di euro.

Questo è il cronoprogramma pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture.



Per Santangelo “si tratta di infrastrutture fondamentali non solo per Trapani, ma per l’intera Sicilia occidentale, soprattutto in ottica di trasporto intermodale da e verso gli scali aeroportuali e in particolare lo scalo di Trapani-Birgi”.