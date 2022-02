Erosione costiera a Mazara, finanziato progetto da 1,9 milioni di euro

04/02/2022 14:05:00

La Giunta Municipale di Mazara del Vallo ha preso atto del decreto con il quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento dell’Ambiente ha finanziato il progetto per i “Lavori per la salvaguardia dell’erosione costiera e protezione del Lungomare Fata Morgana (Tonnarella) - Mazara del Vallo”, per la somma complessiva di 1milione 890mila euro.

Il finanziamento dell’opera pubblica è stato concesso in particolare a valere sull’Asse Prioritario 5 - “Cambiamento Climatico, Prevenzione e Gestione dei Rischi” dell'Azione 5.1.1.A del P.O. FESR Sicilia 2014/2020 indetto dall'organismo intermedio di Agenda Urbana.



-Il progetto: Per mitigare il fenomeno erosivo e consentire un ripascimento del tratto di costa di Tonnarella, che va dalla via del Mare fino a Capo Feto è prevista la realizzazione di un sistema di barriere sommerse da collocare ad una distanza di circa 100 metri dalla riva, integrata da apporto di materiale a ripascimento della costa. Il progetto è stato approvato lo scorso mese di marzo. In virtù del protocollo d’intesa operativo già dal 2005 tra il Comune di Mazara del Vallo ed il Provveditorato Opere Pubbliche Sicilia-Calabria, per la progettazione dell’opera il Comune si è avvalso di progettisti dipendenti dello stesso Provveditorato. In particolare: l’ing. Giuseppe Mirabella, l’ing. Roberto Liotta, il geom. Mario Lanzo e l’ing. Giuseppe Scorsone, quest’ultimo oltre che progettista anche coordinatore di sicurezza in progettazione. Responsabile del procedimento è il dipendente comunale geometra Mario D’Agati.

A seguito della notifica del decreto di finanziamento, si procederà nelle prossime settimane al bando di gara.



Per la deliberazione di Giunta e ulteriori dettagli: CLICCA QUI

Illuminazione pubblica, aggiudicati due appalti

L’impresa Puma Srl di Mazara del Vallo realizzerà il nuovo impianto di illuminazione nella via Napoli a Bocca Arena e si occuperà della manutenzione di tutti gli impianti di luce cittadini.

-IMPIANTO VIA NAPOLI: Con il 28.98% di ribasso sull’importo a base d’asta di circa 53mila euro l’impresa Puma srl si è aggiudicata il bando Mepa per l’attuazione del progetto “Eco Efficienza e riduzione dei consumi dell’energia primaria, realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione nella via Napoli tratto da via Margi a via Castelverde”. Il tratto di strada per complessivi 410 metri risulta al momento privo di illuminazione pubblica e fa parte del percorso alternativo attualmente utilizzato a seguito della chiusura del ponte sul fiume Arena. Dopo la stipula contrattuale e la consegna dei lavori, l’impresa avrà 90 giorni per realizzare il nuovo impianto di illuminazione nella via. Progettista degli interventi è il geometra Salvatore Ferrara dell’Ufficio pubblica illuminazione, responsabile del procedimento l’ingegnere Marcello Bua.

- MANUTENZIONE IMPIANTI CITTADINI: Con il 29,8778% di ribasso sull’importo a base d’asta di circa 265mila euro l’impresa Puma Srl si è inoltre aggiudicata il bando Mepa (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) relativo ai “lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di Pubblica Illuminazione di proprietà comunale anno 2022”. L’impresa subentrerà all’attuale gestore che è in scadenza, la ditta 3B srl di Favara. Dovrà essere assicurata la manutenzione degli oltre 8300 corpi illuminanti alimentati da 117 quadri elettrici di proprietà comunale. Sono circa 5300 i sostegni a palo ubicati nel centro urbano. Di questi 4000 risultano installati da oltre trent’anni e 500 destano particolare attenzione riguardo alla stabilità. Da qui l’esigenza di una manutenzione costante che oltre ai costi di sostituzione e manutenzione degli impianti danneggiati prevedrà anche la sostituzione di alcuni pali per il cui acquisto è stata prevista una spesa aggiuntiva di circa 50mila euro. Si è in attesa della stipula contrattuale per il subentro della nuova impresa.

Eventuali segnalazioni per disfunzioni agli impianti di pubblica illuminazione cittadina oltre che ai numeri Enel possono essere fatte al responsabile comunale del Servizio Pubblica Illuminazione geometra Salvatore Ferrara al numero 0923671512. Per ogni tipo di segnalazione è possibile inoltre utilizzare il servizio: SEGNALAZIONI MAZARA