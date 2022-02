Il CF Marsala chiamato alla risalita contro la Vigor Montelepre

05/02/2022 00:00:00

Non c'è prova di appello. Il CF Marsala deve tornare a vincere, e a convincere. Dopo le due sconfitte consecutive contro Accademy Sant'Agata e Monreale, le azzurre di mister Valeria Anteri scenderanno in campo domani, domenica 6 febbraio, contro la Vigor C.P. Montelepre. Le palermitane, “cenerentola” del Girone A di Eccellenza Sicilia femminile, saranno le ultime avversarie che arriveranno in casa (o meglio, al Comunale di Petrosino) per la regular season del campionato 2021-2022.



All'andata fu 0-4. Capitan Cucuzza e compagne dovranno premere sull'acceleratore, per assicurarsi con la differenza reti almeno il terzo posto prima dell'ultima gara in trasferta a Brolo (ME). Poi, si aprirà un nuovo campionato, con la lotteria dei playoff promozione.

Si gioca alle ore 15:00, agli ordini del signor Andrea Zummo della sezione AIA di Palermo.