Marsala, domani l'Agorà Democratica organizzata dal circolo del PD Nilde Iotti

10/02/2022 13:46:00

Si svolgerà domani, venerdì 11 febbraio, alle ore 18:00 al Centro Socio Ricreativo Il Risveglio di Marsala una "Agorà democratica", un incontro con i cittadini, sia in presenza che online, organizzato dal Circolo del PD Online Nilde Iotti, dal titolo " Marsala riparte dalle Agorà. Periferie e diseguaglianze al centro della politica. Il PNRR come strumento della ripartenza".

Interverranno Cleo Li Calzi, responsabile dipartimento PNRR PD Sicilia; Daniele Vella, responsabile regionale Agorà; Elly Schlein vice presidente dell'Emilia Romagna; Anthony Barbagallo segretario regionale PD. Modera Linda Licari, coordinatrice del Circolo Nilde Iotti e conclude Nicola Oldati, responsabile nazionale Agorà.

"Abbiamo scelto di organizzare questa Agorà in modalità mista - in presenza e online, scrive su Facebook la coordinatrice del circolo Nilde Iotti Linda Licari - scegliendo un locale in periferia, da sempre sede di incontri e di ritrovo degli abitanti del territorio. Dobbiamo costruire una comunità aperta, insieme alle forze migliori della città. E grazie a questi strumenti è possibile che questo obiettivo sia a portata di mano. Ripartire da Marsala, per noi vuol dire tornare alle origini e, non con nostalgia del passato, ma come ripresa di vecchi valori con un linguaggio moderno, giovane ed europeista. Intendiamo ripartire dall’estrema periferia della Sicilia mettendo al centro delle nostre preoccupazioni le periferie della città, le diseguaglianze vecchie e nuove che si formano in quei luoghi in cui i diritti vengono negati e calpestati, dove la politica chiede soltanto".