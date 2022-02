Karate: La Shotokan Karate Marsala al prossimo Grand Prix Nazionale d'Abruzzo

10/02/2022 20:34:00

Ultimi giorni di preparazione per la Shotokan Karate Marsala, gli agonisti Vincenzo Cristaldi, Vito Margiotta, Sofia Genna e Francesco Miceli useranno questi ultimi giorni di allenamenti per arrivare al meglio al Grand Prix Nazionale d'Abruzzo .

Gli allievi del Maestro Vito Genna fanno parte dei migliori atleti nelle loro rispettive categorie, Sofia è terza gli altri attorno al quarto posto nella classifica Nazionale di merito.

Questa competizione servirà per cercare di scalare ulteriormente la classifica, sarà necessario vincere ognuno la sua categoria, affinché si possa sperare in una convocazione in Nazionale per andare a disputare il Mondiale di fine anno.

Cercheremo di portare a termine il nostro lavoro, sarà molto dura, gli avversari provenienti da tutta Italia saranno agguerriti ma confido nei miei ragazzi.

(Nella foto Sofia Genna e Francesco Miceli con il Maestro Vito Genna)