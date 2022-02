Vita Martinciglio (M5S): "Con i numeri del Covid in calo mi auguro vengano allentate le restrizioni"

11/02/2022 06:00:00

Vita Martinciglio, deputata mazarese del M5S. Per lei il green pass affossa l’economia e la vista sociale. Secondo lei bisogna eliminare il certificato verde, perché?

E’ innegabile ed è sotto gli occhi di tutti che accanto ad una pandemia di natura sanitaria, adesso l’Italia dovrà fare i conti con le conseguenze dal punto di vista economico. Nel momento in cui ci auguriamo tutti, andremo finalmente in una fase endemica e non pandemica, e nel momento in cui lo stato di emergenza cesserà, inevitabilmente la macchina dell’economia dovrà riprendere la sua piena funzionalità, e questo significa dare delle risposte certe e chiare a tutti gli operatori economici in grave difficoltà. Per questo assieme ad altri colleghi di partito riteniamo che, rispetto a questi nuovi numeri che fortunatamente si registrano in netto calo rispetto a quelli dei mesi passati, noi riteniamo che non sussistano più le condizioni per un mantenimento dei provvedimenti restrittivi così come concepiti, e quindi mi auguro che le misure vengano, come già avvenuto con l’ultimo provvedimento, ammorbidite ulteriormente.

Vita Martinciglio, non c’è il pericolo del troppo entusiasmo, allentare le misure di protezione, il green pass è una di queste, e poi qualcuno potrebbe dirci, noi ve lo avevamo detto che ci voleva un po’ più di prudenza.

Un eventuale rallentamento delle misure restrittive non deve far venire meno i comportamenti responsabili di tutti noi. Questi comportamenti che sono entrati nella nostra quotidiana, devono continuare ad essere osservati. Fortunatamente la variante Omicron e lo sto constatando personalmente io, è molto più contagiosa ma è meno minacciosa, ma questo non deve fare venire meno tutte le accortezze che ogni italiano dovrebbe adottare. Io credo che affidandoci al buonsenso di tutti si potrebbe andare di pari passo con un rallentamento delle misure finora adottate.

Vita Martinciglio che succede al Movimento Cinque Stelle?

Io ritengo che il Movimento ha delle anime molto diverse. Credo che il tutto sia nel gioco delle parti. Penso che all’orizzonte ci sarà una scissione ma sarà necessario un confronto politico schietto con un’assemblea parlamentare. Per quanto riguarda la decisione del Tribunale di Napoli, è una ordinanza, e bisogna capire la diversa rilevanza giuridica del provvedimento e bisognerà attendere il processo con la sua sentenza definitiva. Il nodo cruciale riguarda l’invalidità delle delibere e il fatto che, una parte di attivisti, che sono poi quelli che hanno dato vita al ricorso ritengono che non si sia rispettato il quorum necessario per rendere valida quel tipo di delibera. C’è stato su questo l’intervento di Beppe Grillo, che ha cercato di rasserenare gli animi, chiedendo di attendere in maniera sincera ma anche tranquilla l’esito del procedimento.