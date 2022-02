Orestiadi, aperte le candidature per il Premio teatrale under 35

12/02/2022 15:05:00

Le Orestiadi di Gibellina in collaborazione con l’Associazione Culturale Scena Aperta di Palermo e con il sostegno del Comune di Gibellina, promuovono la quinta edizione del Premio teatrale under 35 #gibellinacittàlaboratorio, con lo scopo di valorizzare i giovani autori, registi, attori e i diversi linguaggi del teatro siciliano, d’incentivare lo sviluppo del teatro in Sicilia attraverso le nuove generazioni di artisti, grazie alla promozione della nuova drammaturgia sul territorio regionale e nazionale.

Il premio si rivolge a giovani artisti siciliani under 35, gruppi di recente formazione, artisti impegnati in nuovi percorsi di ricerca teatrale, drammaturgica e linguistica.

I partecipanti non devono appartenere a strutture riconosciute e sovvenzionate dal Ministero (Mibact) o dalla Regione Siciliana.

Autori e partecipanti al progetto (registi, attori, drammaturghi, coreografi, scenografi, musicisti) devono essere residenti in Sicilia e non devono avere compiuto i 35 anni di etaÌ (singolarmente) alla data di scadenza del bando (5 marzo 2021).

Nel caso di compagnie o gruppi, la maggioranza degli attori in scena, il regista o coreografo e l’autore devono necessariamente essere residenti in Sicilia.

Il Premio seleziona progetti teatrali (prosa, narrazione, teatro-danza, performance, teatro gestuale) originali e inediti destinati alla scena, che dovranno essere presentati a mezzo mail entro e non oltre le ore 12,00 del 5 marzo 2021, secondo le modalità qui sotto indicate.



I partecipanti dovranno:

Scaricare e compilare la scheda pubblicata nel sito: www.fondazioneorestiadi.it;

Allegare alla scheda compilata i relativi curricula e il progetto artistico;

Inviare per mail entro e non oltre la data di scadenza prevista dal bando per mail a: festival@orestiadi.it , riportando nell’oggetto la dicitura:

PARTECIPAZIONE AL PREMIO #GIBELLINACITTA’LABORATORIO 2022, QUINTA EDIZIONE

Saranno esclusi i progetti che siano giaÌ stati rappresentati integralmente o in par

te davanti a qualsivoglia pubblico e che non restino inediti fino all’assegnazione del Premio; gli studi possono aver partecipato ad altri premi (non aperti al pubblico), purché il lavoro definitivo, in caso di vittoria, venga presentato per la prima volta in forma completa ed inedita alle Orestiadi di Gibellina.

La partecipazione a tutte le fasi del Premio eÌ a totale carico dei partecipanti.

I FASE: L’ ISTRUTTORIA (entro il 14 marzo 2022)

La fase istruttoria eÌ affidata alla Direzione delle Orestiadi di Gibellina, che valuteranno le proposte pervenute sulla base della loro congruità artistica, rispondenza al bando, linee di indirizzo del Premio, scegliendo un massimo di 15 progetti a cui verrà comunicata entro il 14 marzo 2022 la partecipazione alla Fase di selezione che si svolgerà il 28 e 29 aprile 2022.

II FASE: LA SELEZIONE (28 e 29 aprile 2022)

I partecipanti selezionati esporranno frammenti o parti del loro progetto in forma diretta e performativa, contenendo il loro intervento in un tempo massimo di 10 minuti, a Palermo i giorni 28 e 29 aprile 2022.

Un Osservatorio critico composto da almeno 5 elementi, designati dalle Orestiadi e di Gibellina e dall’Associazione Scena Aperta (che verrà reso pubblico prima delle selezioni), presa visione dei lavori, sceglierà in forma collegiale il progetto vincitore del Premio.

Il progetto vincitore riceverà: 4.000,00 euro (oltre iva 10%) per presentare un’anteprima del lavoro alle Orestiadi di Gibellina (luglio 2022). La giuria si riserva la possibilità di attribuire altre specifiche menzioni a titolo non oneroso.