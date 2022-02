Ferrovia Trapani-Palermo, appaltati finalmente i lavori

18/02/2022 22:30:00

È stato finalmente appaltato il progetto integrato per il ripristino della linea ferroviaria Palermo-Trapani Via Milo. Ad occuparsi della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori sarà ATI Ricciardello - Segeco.

Per la progettazione esecutiva e per la sua successiva approvazione sono saranno necessari circa 8 mesi, questo vuol dire che che entro la fine del 2022 potrà esserci l'apertura del cantiere e l'inizio dei lavori.



"L'aggiudicazione dell'appalto integrato è un punto di svolta decisivo per restituire al più presto al nostro territorio questa fondamentale infrastruttura, che tutti i cittadini della Sicilia occidentale attendono ormai da troppi anni" afferma il senatore del MoVimento 5 Stelle, Vincenzo Maurizio Santangelo. "Sono felice e orgoglioso che a questo risultato sia stato possibile giungere grazie ai provvedimenti introdotti dal Governo Conte-I che hanno sbloccato i lavori commissariando questa e tante opere di interesse strategico in Sicilia e nel resto del Paese. Insieme al Sottosegretario, Giancarlo Cancelleri, abbiamo continuato a seguire l'iter commissariale e quindi il pieno rispetto del cronoprogramma progettuale.

L'interruzione di questa tratta ha causato e continua a causare molti disagi al territorio e al sistema ferroviario siciliano. Dopo anni di immobilismo, grazie al MoVimento 5 Stelle adesso si passa ai fatti" ha concluso Santangelo.



“Finalmente si fa sul serio per ammodernare e ripristinare la tratta ferroviaria Palermo-Trapani via Milo. Sono lieta che il Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali di Rfi, Filippo Palazzo, abbia aggiudicato lavori per 100 milioni di euro che interessareranno questa linea ferroviaria. Si conclude un percorso che ho auspicato e sollecitato come parlamentare regionale coinvolgendo il governo della Sicilia in un azione diretta ad eliminare il gap nel trasporto ferroviario da Palermo a Trapani. Entro pochi mesi sarà redatta anche la progettazione esecutiva e partirà pure l’appalto per l’elettrificazione della tratta. I lavori sulla rete ferroviaria inzieranno già in autunno. È un risultato importante, ottenuto anche per il lavoro di interlocuzione che il governo Musumeci e l’assessore Falcone hanno saputo svolgere con Rfi, ascoltando le esigenze dei cittadini e del territorio che due anni fa avevano protestato vibratamente per lo stato di abbandono in cui versava la ferrovia. Con questa opera si creano le condizioni per un miglioramento dei servizi di trasporto con refluenze importanti sul movimento turistico”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.

“Un fatto storico. Dopo quasi un decennio di incuria e abbandono, il territorio della provincia trapanese potrà contare sul ripristino della tratta ferroviaria della Palermo-Trapani via Milo, compresa fra Alcamo e Trapani, grazie all'aggiudicazione dei lavori dopo un iter spinto e seguito passo dopo passo dalla Regione. Un risultato straordinario, per il quale ringrazio il Governo Musumeci e in modo particolare, il nostro Assessore regionale al ramo, on. Marco Falcone, che con caparbietà è sceso in piazza con tutti noi – cittadini e istituzioni – per manifestare al Governo nazionale l’importanza strategica dell’infrastruttura”. Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, on. Stefano Pellegrino, Presidente della Commissione Affari Istituzionali all’Ars.