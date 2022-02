Il Marsala Femminile ospita il Monreale in Coppa Italia

19/02/2022 00:00:00

Torna in campo il Calcio Femminile Marsala. Dopo il turno di riposo occorso nella prima giornata del triangolare di semifinale di Coppa Italia di Eccellenza Femminile Regione Sicilia, la truppa di mister Valeria Anteri viene richiamata in campo per la 2° giornata del Girone B.

Al “Comunale” di Petrosino (TP), arriveranno le palermitane del Monreale Calcio.

Partita cruciale: il Monreale domenica scorsa ha perso in casa 0-2 contro l'Accademy Sant'Agata, e quindi ha pochissime chance di acciuffare la finale – devono vincere almeno 0-2 e aspettare poi l'esito di Sant'Agata – Marsala. Dal canto loro, invece, le lilibetane devono assolutamente vincere almeno 2-0 per andarsi a giocare poi a Sant'Agata di Militello (ME) nella terza e ultima giornata le proprie carte al cospetto della corazzata messinese.

Sono già due i precedenti in stagione, entrambi in campionato, con una vittoria casalinga per parte.

Si gioca domani (domenica) 20 febbraio 2022 alle ore 15:00. Arbitrerà l'incontro il sig. Federico di Carlo della sezione AIA di Palermo.