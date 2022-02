Alcamo, come e quando funzionano le nuove isole ecologiche. Pubblicato il bando per gli affitti

19/02/2022 11:00:00

Sono attive tutti i giorni, dalle 8:00 alle 20:00, le due isole ecologiche informatizzate, collocate ad Alcamo in piazza della Repubblica e in piazza Falcone Borsellino. Le due strutture di ultima generazione consentiranno ai cittadini, che ne avranno esigenza, di conferire i rifiuti differenziati, oltre al regolare servizio di raccolta porta a porta.

Per utilizzarle basterà servirsi della propria tessera sanitaria e poi, sfiorando (non premendo) il sensore collocato sotto ogni finestrella, bisognerà attendere l'apertura automatica e conferire all'interno i rifiuti differenziati per frazione, ogni sportello si chiuderà automaticamente alla fine del conferimento.

Dichiara l’Assessore alle politiche Ambientali, Alberto Donato “invitiamo la cittadinanza ad aver cura delle isole ecologiche utilizzandole correttamente, secondo le indicazioni riportate nelle strutture. Ricordiamo che è possibile conferire solo ed esclusivamente i rifiuti differenziati plastica, carta e cartone, vetro chiaro e scuro e metalli e che le isole ecologiche non

sostituiscono il servizio di raccolta porta a porta”.

Bando Affitti - Il Comune di Alcamo ha pubblicato il bando della regione per richiedere il “contributo di sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, anno 2020”. I cittadini interessati, in possesso di certificazione ISE/ISEE riferita al periodo di imposta anno 2020, possono chiedere il contributo inoltrando le richieste esclusivamente in modalità on-line, a partire dalle ore 09:00 del 21 febbraio 2022 e fino alle ore 18:00 del 21 aprile 2022 (termine perentorio), con l'inserimento, previo accreditamento, dei dati e allegati su apposito portale web, accedendo alla piattaforma: https://siciliapei.regione.sicilia.it/fondolocazione.

Non è ammessa altra forma di trasmissione, cartacea o telematica, pertanto per accedere alla compilazione occorre dotarsi delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 (per le persone fisiche) e CIE (Carta Identità Elettronica) che consente ai cittadini di accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni.

Dichiara l’assessore ai servizi sociali, Mario Viviano “quest’anno per richiedere l’erogazione del contributo bisognerà accedere alla piattaforma regionale, pertanto per venire incontro alle esigenze dell’utenza, l’ufficio dei servizi sociali di via Verga sarà disponibile ad aiutare coloro i quali dovessero riscontrare delle difficoltà nell’inoltrare la propria richiesta”.



Si specifica, altresì, che non possono accedere al contributo i titolari del reddito di cittadinanza, atteso che i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza; ed ancora, il contratto di locazione dell’alloggio deve coincidere nell'anno 2020 con la residenza del nucleo familiare.

Le fasce per accedere sono: Fascia “A” ISEE corrente del nucleo familiare uguale o inferiore a € 13.405,08 (Circolare INPS n. 148 del 18/12/2020); Fascia “B” ISEE corrente del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 15.409,49; Fascia “COVID” ISEE corrente del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00 aver subito, in ragione del COVID-19, una perdita del reddito IRPEF e non disporre di sufficiente liquidità per il pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DI VITO LOMBARDO - Si è dimesso dalla carica di Consigliere comunale, Vito Lombardo eletto, alle scorse elezioni del mese di ottobre 2021, nella lista del Movimento Cinque Stelle. Vito Lombardo che, fin da subito, è entrato a far parte della Giunta Surdi mantiene le deleghe assessoriali al Servizio Idrico Integrato, Polizia Cimiteriale e Cura dei Cimiteri Comunali.

Questa la nota dell’assessore Lombardo che spiega le motivazioni della sua scelta politica:

Con la presente rassegno, con effetto immediato, le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale.

La decisione di dimettermi dalla carica di Consigliere comunale scaturisce dalla esigenza di potermi dedicare completamente al ruolo di Assessore per le numerose sfide che quotidianamente siamo chiamati ad affrontare come Amministrazione. Voglio ringraziare gli elettori che hanno posto in me la loro fiducia per essere rappresentati in Consiglio Comunale e assicuro loro che il mio impegno nel rappresentarli sarà immutato, espletando con grande senso di responsabilità il mio ruolo di Assessore per l'intera comunità.

Voglio ringraziare il mio gruppo politico il Movimento 5 Stelle che mi ha dato la possibilità di rivestire la carica di consigliere comunale. Infine rivolgo un sincero augurio di buon lavoro a chi prenderà il mio posto in Consiglio Comunale, nonché a tutti i colleghi consiglieri in carica e a tutti i componenti della Seconda Commissione consiliare.

Continuerò a svolgere il ruolo di Assessore con maggiore impegno e determinazione, per realizzare i progetti e gli obiettivi del programma elettorale dell'Amministrazione Surdi che ha come fine quello di garantire migliori ed ulteriori servizi agli alcamesi.