A Partanna il progetto "Memorie di Inciampo". A Castellammare "Travel & Taste Elimos"

21/02/2022 02:15:00

L’Amministrazione Comunale di Partanna aderisce al progetto Memorie di Inciampo realizzato in occasione della Giornata della memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, che ricade il 27 gennaio per ricordare la Shoah.

Un’iniziativa che si inserisce nel solco di quelle portate avanti dall’Amministrazione, sensibile alle problematiche relative agli orrori delle varie guerre e nello specifico allo sterminio del popolo ebraico, in particolare alla persecuzione italiana dei cittadini ebrei e di tutti i partannesi che hanno subito la deportazione, la prigionia e la morte.

Il progetto artistico “Pietre di Inciampo” è realizzato dall’artista tedesco Gunter Demnig ed è sostenuto dalla Prefettura di Trapani: consiste in una piccola targa d’ottone posta a scopo memoriale in coincidenza delle abitazioni dei soggetti deportati e la stessa Prefettura fornirà i nominativi dei cittadini.

“Il progetto – dice il sindaco Nicolò Catania – è mirato a sensibilizzare la popolazione e in modo particolare i giovani, che sono il nostro futuro. Poseremo le “PIETRE DI INCIAMPO” in coincidenza delle abitazioni dei singoli cittadini come suggerito dalla Prefettura di Trapani”.

Castellammare "Travel & Taste Elimos"

Un progetto sul turismo eno-gastronomico che valorizzi i prodotti tipici e di qualità locali, contribuendo alla sostenibilità ambientale e socio-economica dei luoghi: è l’obiettivo di Travel & Taste Elimos rivolto a ristoranti, bar, enoteche, street food e finanziato dal GAL Elimos con il PSR Sicilia 2014- 2020.

Il progetto sarà presentato il 22 febbraio alle ore 17, in un incontro aperto al pubblico nell’aula consiliare del Comune di Castellammare del Golfo, in corso B. Mattarella. Sarà possibile seguire l’incontro sulla pagina istituzionale della diretta del consiglio comunale (https://castellammaredelgolfo.consiglicloud.it/home)

«Gli interessati potranno aderire gratuitamente a questo nuovo modo di pensare e organizzare il turismo enogastronomico indicato dal progetto Travel & Taste Elimos che mira alla promozione del territorio del Gal Elimos, del quale Castellammare fa parte, e dei suoi prodotti tipici con una rete di azioni rivolte a ristoranti, bar, enoteche, street food e produttori agricoli e agroalimentari locali che-affermano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore al turismo Maria Tesè-, tra seminari gratuiti volti al miglioramento delle capacità di vendita e dell’accoglienza, check up aziendali e occasioni di confronto con nuovi potenziali acquirenti, costruiranno non solo un marchio di qualità, ma amplieranno e rafforzeranno le proprie capacità competitive sul mercato. Un’impalcatura di azioni che sosterrà la sinergia che si andrà creando durante i 24 mesi di progetto tra le imprese del food & beverage e i produttori».

Secondo i promotori il progetto concederà diverse opportunità e vantaggi, sia ai produttori, sia agli operatori del mondo della ristorazione locale come:

-seminari gratuiti sulle opportunità di mercato del turismo eno-gastronomico, marketing e tecniche di vendita, sostenibilità ambientale e vantaggi di mercato, visual merchandising, concetto di qualità nella filiera corta.

-check up aziendali e suggerimenti per il miglioramento delle capacità di vendita sui canali diretti (punto vendita, web e social, valutazione della capacità di “accoglienza” dei luoghi della produzione, ecc.)

-Contatti e occasioni di confronto diretto con nuovi potenziali acquirenti locali, italiani ed esteri

-Inserimento all’interno di itinerari e di iniziative di turismo slow ed eno-gastronomico.