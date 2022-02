Karate: Ottime prestazioni nel Gran Prix d'Abruzzo per i ragazzi del M° Genna

21/02/2022 15:04:00

Grandi prestazioni e di conseguenza grandi risultati per gli atleti del Maestro Vito Genna al Grand Prix d'Abruzzo di Karate.

Otre 600 partecipanti nella bella cittadina di Roseto degli Abruzzi, alla presenza delle autorità sono iniziate le varie competizioni di Kata(forme) e kumite (combattimento)

Sofia Genna conquista l'argento nei kata, nella categoria più rappresentativa, cinture nere femminili 18-40

Francesco Miceli argento nel kumite, nere 15-17 anni

Vincenzo Cristaldi e Vito Margiotta sono bronzo pari merito nel kumite maschile 18-40.

Questi ragazzi sono straordinari, in un contesto piccolo come il nostro, riescono ad imporsi a livello Nazionale, con il loro impegno e la loro perseveranza riescono a raggiungere risultati importanti, ora nella classifica di merito nazionale sono; Sofia e Vito secondi, Vincenzo e Francesco terzi.

Ultimo impegno stagionale per incrementare ancora la classifica sarà il campionato Italiano di Monza, la tappa sarà importantissima per meritarsi la convocazione in Nazionale in vista del Mondiale di ottobre.