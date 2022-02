Marsala, approvato il programma per il trentennale delle stragi di Capaci e Via D'Amelio

25/02/2022 10:45:00

L'amministrazione comunale di Marsala ha approvato il programma delle commemorazioni del trentesimo anniversario delle stragi di Capaci e Via d'Amelio.



Un programma che prevede il Conferimento della “Cittadinanza Onoraria al giudice Giovanni Falcone” a 30anni dal suo assassinio. Prevista anche la realizzazione di un “Murales della Legalità” sulla facciata di una scuola, che sarà preceduto da “eventi a tema con il coinvolgimento, oltre che degli studenti, del mondo dell'Associazionismo e del Volontariato”; l'inaugurazione del “Parco Giochi Silvio Mirarchi”, dedicato al Maresciallo della locale Stazione dei Carabinieri caduto in servizio e insignito della Medaglia d'Oro al Valor civile alla memoria. Nell'atto d'indirizzo approvato dalla giunta è prevista anche “la valorizzazione, e la restituzione alla comunità locale, di un bene confiscato alla mafia nel centro storico attraverso la realizzazione di un “museo multimediale” denominato “I Giusti di Sicilia” per tenere vivo l'esempio dei Siciliani che hanno lottato e vissuto nel rispetto del proprio dovere e delle regole morali e civili, segnando positivamente la storia siciliana, con esposizione di documenti, libri e materiale multimediale concessi in comodato al Comune di Marsala, dall’Opera di Religione “Mons. Gioacchino Di Leo”.

programma trentennale by La redazione Tp24 on Scribd



Infine, il programma degli eventi si concluderà con la rassegna “Il Mare Colore dei Libri”, giunto alla seconda edizione e che in occasione del Trentennale, “dedicherà un'apposita sessione alla diffusione della cultura della legalità”.



Il programma comincerà molto prima, l'8 marzo, “Giornata Internazionale della Donna”, giorno in cui è prevista l'intitolazione all'agente Emanuela Loi di una via cittadina, individuata nel tratto di strada di via Verdi compreso tra la via Crispi e l’incrocio con via San Domenico Savio, dove ha sede il Commissariato di P.S, culminante in una serata al Teatro Impero dove si terrà il concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato, con oltre 60 elementi sul palcoscenico che si esibiranno unitamente ad un soprano ed un tenore. In questo senso il Comune ha già predisposto l'acquisto dei biglieti dei componenti della banda della Polizia di Stato. Servizio affidato alla agenzia “I mille viaggi”, al costo di 8.632 euro.

Trasferta Banda by La redazione Tp24 on Scribd