Il Marsala femminile chiude la sua regular season a Brolo

26/02/2022 15:02:00

Ultimo impegno di regular season per le calciatrici lilibetane. Domani pomeriggio, sabato 27 febbraio, è in programma la penultima giornata di Eccellenza femminile Sicilia girone A, ma il CF Marsala ha in programma il turno di riposo all'ultima giornata. Le azzurre sono di scena in trasferta nella tana del JSL Brolo, nel messinese. A Brolo, capitan Cucuzza e compagne tenteranno di chiudere il torneo con una vittoria, contro una squadra molto giovane ma di prospettiva. Probabilmente, a conti fatti, qualsiasi risultato che verrà fuori dal “Comunale” sarà indifferente per il destino playoff delle Azzurre, ma è di fondamentale importanza provare lo stesso a mettere pressione al Monreale per le residue (poche) speranze di acciuffare in extremis il secondo posto. All'andata il Marsala dilagò in casa 5-0 con doppietta di Alcamo e gol di Di Stefano, Clemente e Bilello.

Fischio d'inizio alle ore 15:00, dirigerà il match il signor Mirko Currò della sezione AIA di Messina.