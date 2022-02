Il Marsala femminile chiude con una vittoria il campionato

27/02/2022 23:43:00

Chiude in bellezza il campionato il Calcio Femminile Marsala. Nella 9° giornata di Eccellenza femminile Sicilia Girone A, ultima per le azzurre, la truppa di mister Valeria Anteri batte a domicilio il gagliardo JSL Brolo con il risultato minimo: 0-1 il punteggio finale, che non rispecchia la monumentale mole di palle gol create dalle azzurre, ma neanche ad onor del vero le sortite offensive delle neroverdi che forse meritavano il gol. Vittoria ampiamente meritata per capitan Cucuzza e compagne, che chiudono il torneo con 15 punti, frutto di cinque vittorie, zero pareggi e tre sconfitte.

Molto probabilmente sarà terzo posto, con il quarto di finale playoff promozione in casa proprio contro il JSL Brolo. Terzo posto su cinque squadre del girone: si chiude a metà classifica con un pizzico di rammarico, ma con una squadra ancora pienamente in corsa sia per il campionato che per la coppa.

Primo tempo mostruoso delle azzurre, comunque ben tamponate dalle giovanissime promettenti messinesi. Al primo tiro in porta, il Marsala passa in vantaggio: al 9' Pisciotta disegna un arcobaleno meraviglioso su punizione che si spegne nel sette. Al 17' è Termine a scheggiare il palo esterno a portiere battuto. Al 28' Cammarata “spacca la traversa” con una bomba da fuori area. Al 40' Termine si produce in una bellissima azione personale, mette a sedere il portiere e si defila troppo, l'appoggio a porta vuota finisce a lato. Il Brolo non calcia mai in porta, ma proprio allo scadere un rimpallo in area mette i brividi alle azzurre.

Nel secondo tempo è ancora Termine al 52' a sfiorare il raddoppio per l'ennesima volta. Dopo di che, i “fantasmi” attanagliano le azzurre, dopo le quattro nitide palle-gol non concretizzate. Il Brolo alza il baricentro e prende coraggio. Anastasi di testa al 62' e Sarao al 75' fanno tremare il Marsala, che resiste al forcing finale e festegggia al triplice fischio.

I TABELLINI:

JSL Brolo – CF Marsala 0-1 (0-1 p.t.)

JSL Brolo: Calandra, Sidoti (K), Russo, Barone (83' Basile), Sarao, Venuto, Anastasi, Bertè (89' Mondello), Bilardi, Alibrio, Merlino (66' Viscuso).

A disposizione: Scaffidi, Ricciardo, Ionescu, Otranto, Vendemmia, Dipaola.

Allenatore: Marco Palmeri.

CF Marsala: Donato, Via, Cucuzza (K), Clemente, Pisciotta, Ambrogi,

Bilello, Cammarata, Alcamo, Di Stefano, Termine (K) (59' Bannino).

A disposizione: Mannone, S. Giacalone, Manuguerra, Asaro, Agate, Centonze, R. Giacalone.

Allenatore: Valeria Anteri.

Rete: 9' Pisciotta (M).

Ammonizione: Pisciotta (M).

Espulsioni: /.

Corner: 1 a 7 per il Marsala.

Recuperi: 1' p.t e 3' s.t.

Arbitro: Mirko Currò della sezione AIA di Messina.

Spettatori: 100 circa.

Note: /.