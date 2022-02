Nuova rissa a Marsala. Ecco le persone coinvolte

27/02/2022 09:13:00

Nuova rissa a Marsala, nei pressi di Porta Mazara.

Questa volta a scatenarla sono state tre persone e, per una volta, non ha nulla a che vedere con la "movida" locale, ma con il traffico di droga, che in città conosce un momento di forte ripresa.

A scatenare la rissa sono stati tre giovani. Uno di origine ungherese, e due di origine tunisina. Hanno cominciato a litigare, in pieno centro, in Piazza Matteotti, poi dalle parole si è passati ai fatti. La rissa è avvenuta in pieno giorno, e i passanti, allarmati, hanno dovuto chiamare la polizia. Gli uomini del commissariato di Via Verdi sono subito intervenuti, hanno riportato la calma, identificato i tre, e scoperto che alla base di tutto c'era proprio una questione legata ad una cessione di droga. Per tutti e tre è scattata la denuncia, in attesa di ulteriori provvedimenti.

Sul posto anche l'ambulanza del 118, che ha curato il ferito più grave. Uno dei tre soggetti coinvolti ha dei precedenti molto gravi, in passato era stato addirittura denunciato per una rissa con un machete.