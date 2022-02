Calcio Eccellenza : Violenza allo Stadio. Aggredito il Mister dello Sciacca Salvo Crivello

28/02/2022 10:52:00

Incredibile fatto di cronaca nel pre-partita Mazara Sciacca valevole per la 21° giornata del Campionato di Eccellenza di Calcio. Al Nino Vaccara, stadio sul Mazaro, dove un’ora dopo si sarebbe giocata la tenzone calcistica, un tifoso facinoroso, non autorizzato a trovarsi all'interno di locali esclusivamente adibiti allo svolgimento del match e successivamente identificato dalle forze dell'ordine, ha aggredito con violenza il Mister dello Sciacca Salvo Crivello.

Dalla colluttazione ne è uscito malconcio proprio il tecnico dello Sciacca che è stato trasportato, grazie al 118, all'ospedale Abele Ajello con una ferita alla testa e la conseguente impossibilità di sedersi in panchina per dirigere la propria squadra. In conferenza stampa, il DG del Mazara Calcio Saverio Provenzano ha dichiarato, a nome della Società Canarina, la vicinanza a Mister Crivello ed ha condannato senza mezzi termini l'accaduto.

Ha anche raccontato che l’aggressore è entrato grazie ad amicizie dello stesso Mister Crivello e che il Mazara Calcio aveva paventato la possibilità di giocare il giorno dopo proprio per dare la possibilità al Team di Sciacca di essere a ranghi completi e di poter giocare il match con la serenità dovuta. Lo Sciacca, invece, ha deciso di scendere in campo ed i 90 minuti hanno decretato il 2-1 per la squadra di casa, prima vittoria del girone di ritorno. Ma questo, ovviamente, passa in secondo piano. In allegato, la foto di Mr. Crivello e l'estratto della conferenza stampa del DG Provenzano.