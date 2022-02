Casa in fiamme a Petrosino, interviene poliziotto di Mazara in licenza

28/02/2022 11:55:00

Momenti di paura sabato per un incendio in un'abitazione in zona Biscione a Petrosino. Una donna è stata salvata da un giovane mazarese, agente di polizia locale di Cermenate, in provincia di Como.



Pietro Pisciotta, 32 anni, in questi giorni in licenza nella terra di origine, si trovava a passeggiare presso il lungomare Biscione quando è stato allertato dalle grida di aiuto di una signora per l'incendio che si era sviluppato nella sua abitazione con le fiamme che si erano propagate per tutto il tetto della casa. Pisciotta è intervenuto iniziando a spegnere le fiamme con i pochi mezzi a disposizione e nel frattempo ha chiamato i vigili del fuoco.

E’ stata proprio la stessa proprietaria dell’abitazione, la signora Ninfa Cangemi, salvata dall’incendio a scrivere successivamente una nota al comandante della Polizia Locale di Cermenate, dott. Luca De Stefano, e al sindaco di Cermenate, dott. Luciano Pizzutto, per esprimere un ringraziamento speciale al giovane Pietro Pisciotta (in copertina foto durante un servizio). “Grazie, potete ritenervi orgogliosi –ha concluso la signora dopo aver raccontato quanto accaduto- di avere presso il vostro Comando agenti così preparati”. All’agente Pietro Pisciotta anche l’elogio e ringraziamenti del presidente del Consiglio comunale di Mazara, Vito Gancitano.