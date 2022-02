Castelvetrano, un gruppo di giovani imprenditori riaprono Area 14

28/02/2022 21:16:00

Dopo un lungo periodo di chiusura riapre a Castelvetrano Area 14. Un gruppo di giovani imprenditori castelvetranesi hanno deciso di riaprire il locale, apportando diverse novità, come il ristorante sushi della catena “One Sushi”, il Bar-caffetteria nella zona lounge, ma ci sarà anche la pizzeria “El Trocadero”, il ristorante tipico siciliano e la possibilità di comprare i prodotti tipici della nostra terra.

Come da tradizione, verrà mantenuta quella identità originaria, votata agli eventi, all'intrattenimento e soprattutto alla musica. Al termine dei lavori, sia interni che esterni, con un nuovo look per il locale che già è possibile notare esternamente, Area 14 darà lavoro a più di 50 impiegati.

Una scommessa coraggiosa di giovani imprenditori che in un periodo più che mai difficile, hanno il coraggio di intraprendere una avventura, credendo nel proprio territorio, al quale certamente contribuiscono a dare speranza con la voglia di fare e di credere nel rilancio di un'economia che per troppo tempo è stata calpestasta dalla pandemia.