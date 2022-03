Marsala: era ora, Villa Cavallotti è di nuovo fruibile

01/03/2022 22:00:00

Finalmente, dopo tanta acqua passata sotto ai ponti, riapre Villa Cavallotti a Marsala e torna fruibile ai cittadini. L'unico giardino pubblico marsalese era chiuso dallo scorso anno, ufficialmente per lavori di manutenzione, ma sappiamo che c'era la volontà di privatizzarla, di darla in concessione a qualche privato.

Dopo tutto questo tempo, ingiustificabile per una semplice manutenzione del verde, finalmente i cittadini marsalesi, e in particolar modo i più piccoli, potranno utilizzarla. Sulla sorte futura della Villa, sembra che sia destinata ad una gestione esterna che dovrebbe occuparsi della cura del verde, ma anche del ripristino dei giochi per bambini. Alla fine del mese scorso in consiglio comunale l'atto che proponeva la gestione esterna è stato approvato all'unanimità.