Un "catalogo digitale" per le attività turistiche di Marsala

Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Marsala un avviso rivolto a tutti gli operatori economici del settore turismo e incoming, che fino al prossimo 15 marzo hanno la possibilità di manifestare il loro interesse ad essere inseriti nel Catalogo digitale “Destinazione Marsala” al fine di valorizzare l'offerta turistica, promuovere e rilanciare le attività economiche ed i prodotti del territorio.

Ne aveva parlato in consiglio comunale l'assessore al Turismo Oreste Alagna, quando gli è stato chiesto del sito turistico di Marsala. "E' 'scranno' di contenuti", disse pasticciando un po' Alagna, e annunciando l'iniziativa del catalogo digitale da portare alla Bit. Qui la delibera e l'avviso sull'albo pretorio.

Marsala sarà alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano dal 10 al 12 aprile prossimi. In vista di questo appuntamento l'amministrazione ha deciso di dar vita al Catalogo Digitale “Destinazione Marsala”, da realizzare anche in lingua inglese. Nel catalogo verranno inseriti i principali servizi, il calendario degli eventi 2022 già programmati, le informazioni utili sugli operatori del settore incoming e turismo del territorio, le promozioni e le attività che intenderanno rendere disponibili nell'ambito degli eventi programmati per la stagione turistica 2022. L’inserimento nel catalogo per gli Operatori che ne faranno richiesta sarà totalmente gratuito. Per loro vi sarà la possibilità di incontrare Buyers internazioni cui presentare le loro offerte.

Le associazioni di promozione e gli operatori del settore potranno manifestare il proprio interesse a partecipare sia con idee progettuali legate alle aree tematiche proposte, sia con iniziative collaterali agli eventi del cartellone che comprende tra gli altri Mediterranea, Marsala Kitefest le Manifestazioni Garibaldine, Il Mare colore dei libri, a Scurata, ecc.

Gli interessati dovranno inviare la domanda di accreditamento utilizzando esclusivamente il modulo allegato all’Avviso pubblicato sul sito del Comune all’indirizzo protocollo@pec.comune.marsala.tp.it

Per informazioni si può contattare i numeri telefonici 0923/993239 – 238.