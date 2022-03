Marsala, Galfano e D'Alessandro restano in Giunta, e restano in Via 

01/03/2022 15:32:00

Due piedi in una scarpa. Gli assessori Arturo Galfano e Giuseppe D'Alessandro, dopo alcuni giorni, rompono il silenzio sulla loro sorte politica. Il movimento Via li ha, di fatto, sfiduciati, ed è uscito dalla maggioranza che sostiene il Sindaco Grillo, chiedendo ai due assessori di dimettersi o di precisare che sono in Giunta a titolo personale, come "tecnici".

I due però non mollano. In una dichiarazione di oggi, 1° Marzo 2022, dicono di aver avuto una riunione con il Sindaco, al quale hanno detto di essere "rammaricati" per il dibattito in aula, e che inoltre si riconoscono nel movimento Via e nella sua linea politica. Ma non lasciano la Giunta, anzi, si impegnao per migliorare il "raccordo" tra il loro partito e il Sindaco, e nei prossimi giorni organizzerano un incontro.