Il Sindaco di Marsala è stato a Firenze

02/03/2022 17:00:00

Il Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, è stato a Firenza al "Florence Mediterranean Majors’ Forum". Un incontro tra culture, cooperazione, per parlare di Pace, cominciando dal dialogo tra le città mediterranee.

Il sindaco ha sottoscritto assieme agli altri colleghi ed ai vescovi la “Carta di Firenze” - condivisa tra C.E.I., Chiesa Cattolica Italiana e i Sindaci del Mediterraneo presenti al Forum - nata per promuovere iniziative condivise per il rafforzamento della fraternità e della libertà religiosa nelle città, per la difesa della dignità umana dei migranti e per il progresso della pace in tutti i Paesi del Mediterraneo, per il rispetto di ogni individuo attraverso una più equa condivisione delle risorse economiche e naturali.

La Carta di Firenze impegna sindaci e vescovi su vari punti fra cui per attuare programmi a favore del dialogo interreligioso, dello sviluppo economico e sociale sostenibile, del mantenimento dell'ecosistema, per percorsi di pace e di civile convivenza tra le popolazioni del Mediterraneo, per la libertà religiosa, per la difesa della dignità dei migranti.