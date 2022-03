L'acqua avvelenata a Marsala, domani altra riunione tra Comune e Asp 

02/03/2022 16:08:00

Il Comune prende ancora tempo sulla vicenda dell'acqua "ai nitrati" a Marsala. Da settimane i cittadini non possono utilizzare l'acqua per bere o per cucinare. E la tensione in città sale.

Il Sindaco Grillo fa sapere che domani ci sarà un vertice con l'Asp di Trapani per "attenzionare un piano di rientro dei nitrati". Il piano è predisposto dal Servizio idrico integrato del Comune. In cosa consista questo piano, non è dato sapere.

Il Comune ha commissionato nuove indagini, e domani farà un punto con i responsabili del Sian, il servizio di igiene alimenti e nutrizione dell'Asp.

E i marsalesi aspettano ...

