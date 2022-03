Marsala, i consiglieri Orlando e Di Pietra chiedono la riduzione del canone idrico

02/03/2022 15:00:00

Riduzione del canone idrico per i cittadini marsalesi. E' la richiesta fatta dai consiglieri comunali di Marsala, Leo Orlando e Gabriele Di Pietra, con un atto d'indirizzo rivolto al sindaco Massimo Grillo.

I due consiglieri, ritengono, vista l'ordinanza sindacale che dispone l'utilizzo temporaneo dell’acqua erogata dall’acquedotto comunale per esclusivi usi domestici, e dunque non per bere o per prepare cibi e, considerato che i cittadini sono costretti a sostenere costi maggiori per l’approvvigionamento di acqua potabile, chiedono al Sindaco di Marsala, di mettere in atto tutte le azioni utili e necessarie affinché gli uffici competenti si adoperino per predisporre una riduzione del canone idrico limitatamente al periodo di validità dell’Ordinanza Sindacale del 15 febbraio 20221.

Intanto i tempi dell'emergenza nitrati si allungano, visto che non sono stati ancora comunicati i dati rilevati alle analisi dell'ASP della scorsa settimana (ne parliamo qui).