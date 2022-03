Ginnastica Artistica: Diavoli Rossi nella Storia, tutte Medaglie d'Oro ai Campionati Silver 2022

02/03/2022 06:57:00

Si è concluso ieri nelle provincia di Messina, il Campionato Regionale a squadre Silver 2022 di ginnastica artistica femminile, che ha visto la partecipazione di oltre 100 ginnaste nelle due giornate di gara, provenienti da tutta la Sicilia.





Successo incredibile per le atlete della Pol. Diavoli Rossi che, vincono tutte le gare a cui hanno partecipato, come mai nei loro 52 anni di attività, pur vantando un innumerevole carniere di vittorie. Già sabato mattina, nella palestra della società Gymnasium Capo D’Orlando, le atlete marsalesi Maria e Giorgia Barraco, Giorgia Sciarrino e Giorgia Gimondo si sono fatte valere, in una gara di alto livello tecnico, conquistando l’oro nel campionato Ld3 junior senior, ottenendo un buon punteggio e staccando il pass per le finali nazionali a squadre che si terranno a Rimini nel mese di Giugno. Nel primo pomeriggio gli allenatori Monica Colicchia e Gianluca Gimondo, schierano in campo altre due squadre, una di allieve ( 8 – 11 anni) nella gara LC dove le giovani Martina Amodeo, Quyet Cerami, Martina Marchetti e Sofia Genovese spazzano via le avversarie con un distacco di quasi otto punti ottenendo un punteggio ancora più alto di quello conquistato nella prima prova di Catania e si avvicinano sempre di più a quelli che sono i punteggi delle migliori squadre del nord Italia, contro le quali le giovanissime ginnaste disputeranno quella che senz’altro sarà un’interessante prova ai campionati italiani di Giugno. La seconda squadra schierata, formata da ginnaste più grandi, composta dalle junior senior (dai 12 anni in su) Chiara Amodeo, Xia Cerami, Giorgia Giorlando e le veterane ultraventenni Martina Maggio e Chiara Parisi (in pausa tra un esame universitario e l’altro) hanno eseguito tutti gli esercizi agli attrezzi senza commettere gravi errori e questo ha consentito alla squadra di salire molto facilmente sul primo gradino del podio, lasciando la seconda squadra classificata a cinque punti di distacco e la terza ad oltre 10. Con tanta soddisfazione per il lavoro svolto, il team si è apprestato alle gare della domenica con molta tranquillità, sperando di poter confermare i primi posti già ottenuti nella precedenti prove. Anche le ultime due squadre non si sono smentite, portando a casa altri due ori nella categoria Allieve LA3 con le ginnastine Angela Pace, Miriam Di Girolamo e Rossella Santoro e nella categoria Junior senior con le ginnaste Martina Grillo e Federica Davì (allenate dal tecnico Gianluca Gimondo alla Fitness di Alcamo) e con Giada Maltese e Ilary Gabriele. Soddisfatta e motivata a fare sempre meglio, la storica società marsalese, con tutto il suo seguito di genitori, collaboratori, sostenitori e veri amici, senza i quali nulla si sarebbe potuto realizzare, continua, nonostante le numerose difficoltà di questi ultimi due anni e non soltanto a causa della pandemia, a preparare atlete per sfide sempre maggiori, con la consapevolezza che le cose più importanti per il futuro di queste giovani ragazze sono il benessere psico-fisico, la capacità di reagire alle difficoltà e la voglia di non arrendersi mai.