Trapani, sventati due furti in un'azienda agricola e ad un distributore automatico di bevande

04/03/2022 10:51:00

Due furti sono stati sventati, nella notte, a Trapani grazie all'intervento delle pattuglie de La Vigilanza, della polizia e dei carabinieri. Nel mirino un'azienda agricola di via Salemi e il distributore automatico Coffee di via XXX Gennaio. Il primo allarme è scattato all'1,39 quando un operatore di centrale dell'istituto di sicurezza sul monitor ha notato due individuai che stavano asportando carburante da un mezzo dell'azienda che è collegata, attraverso un sistema di telecamere, a La Vigilanza.

In via Salemi sono intervenuti le guardie giurate e i carabinieri che hanno rinvenuto i bidoni e un'auto abbandonata lì dai ladri che, nel frattempo, si erano dati alla fuga. Poco dopo un altro allarme. Questa volta in via XXX. Una pattuglia de La Vigilanza ha notato uno straniero che stava forzando la porta del magazzino del distributore automatico. L'uomo è stato poi bloccato dalla polizia.