Trapani, anche l'I.C. "Montalto" contro la guerra in Ucraina

04/03/2022 20:15:00

Nella giornata del 2 marzo 2022, l’Istituto Comprensivo “G. Montalto” ha partecipato all’iniziativa di pace “L’Italia ripudia la guerra”. Gli alunni e le alunne della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado hanno preparato delle bandiere della pace, cartelloni ed elaborati digitali, in cui campeggiava la scritta “L’Italia ripudia la guerra” in tutte le lingue.

Inoltre, il Dirigente Scolastico professoressa Maria Letizia Natalia Gentile, il corpo docente e gli studenti, hanno accolto l’invito di Papa Francesco di pregare e digiunare per l’Ucraina.

Mentre in Europa soffiano venti di guerra, che si addensano scuri sopra il suolo ucraino, il nostro Istituto ha sentito il bisogno di stringersi attorno alle vittime di ogni conflitto e di promuovere presso gli alunni autentici momenti di riflessione su una grande conquista, quella della pace, che non va data mai per scontata.