05/03/2022 16:03:00

Domenica 6 Marzo, alle ore 16.00, in piazza della Vittoria ( Porta Nuova) le associazioni di volontariato marsalesi insieme all'amministrazione e a tutte le realtà locali impegnate nel sociale promuovono una manifestazione contro le guerre ed a supporto del popolo Ucraino!

"Insieme per un forte segnale di pace che scuota le coscienze - scrivono in una nota gli organizzatori -. La quinta città della Sicilia non si gira dall'altra parte! Dobbiamo essere presenti".