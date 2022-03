Mobilità garantita: a Petrosino un progetto con il Convitto Audiofonolesi e Pmg Italia  

05/03/2022 09:00:00

Consegnato un pulmino al Convitto Nazionale Audiofonolesi di Marsala nell’ambito di un progetto di mobilità garantita a favore delle persone svantaggiate e diversamente abili. L’acquisto del pulmino è stato possibile grazie al Patrocinio del Comune di Petrosino in collaborazione con il Convitto Nazionale Audiofonolesi di Marsala e con l’azienda Pmg Italia Spa nell’ambito di una collaborazione pubblico-privata che ha l’obiettivo di promuovere forme di autonomia e integrazione sociale. Il mezzo di trasporto, attrezzato per l’accompagnamento di disabili, è stato acquistato dalla Pmg Italia grazie al contributo di 15 aziende locali e ceduto in comodato d’uso gratuito al Convitto per Audiofonolesi.

La consegna del mezzo è avvenuta questo pomeriggio nel piazzale antistante il Municipio di Petrosino alla presenza del Sindaco Gaspare Giacalone, del Presidente del Consiglio Comunale, Davide Laudicina, degli Assessori Comunali Roberto Angileri e Luca Facciolo, della Dirigente del Convitto Audiofonolesi, Maria Parrinello, e dell’Ambassador Pmg Italia, Laura Croce. Presenti anche i rappresentanti delle aziende che hanno contribuito all’acquisto del mezzo e i rappresentanti dell’Anfass Marsala che fino a oggi ha prestato uno dei propri mezzi in dotazione al Convitto per il trasporto dei bambini. Tutte le informazioni necessarie per usufruire del servizio verranno comunicate prossimamente.

“Questa esperienza”, afferma l’Assessore Facciolo, “rappresenta la prova del fatto che, di fronte alle esigenze dei più fragili, la nostra comunità e le attività commerciali sono pronte a rispondere immediatamente, mettendo da parte logiche egoistiche e legate solo al profitto per contribuire in termini di solidarietà e sussidiarietà”.