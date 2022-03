Calcio, l'Asd Accademia Trapani oggi in campo con la Giardinellese

06/03/2022 12:00:00

Giornata numero diciannove in Prima Categoria. Dopo il turno di riposo, l’Asd Accademia Trapani tornerà in campo e lo farà in casa al “Roberto Sorrentino” – oggi, domenica 6 Marzo alle 15 -contro la Giardinellese , squadra che occupa il terz’ultimo posto a quota 16 punti in coabitazione con il Palermo Calcio Popolare. I trapanesi hanno mantenuto il primato in classifica anche dopo la scorsa settimana quando l’Iccarense ha perso in casa del Città di Casteldaccia: sono 30 i punti in classifica per i ragazzi di mister Alberto Amoroso che mette in guardia i suoi: «La rifinitura è andata molto bene. Come al solito ci siamo impegnati al massimo, alla ricerca della giusta concentrazione e motivazione. Vigilia di una gara difficile e importante per noi contro un avversario che arriverà qui cercando di metterci in difficoltà. Ogni partita, a questo punto della stagione, diventa complicata: il girone di ritorno è un campionato a parte, sappiamo che le squadre che affronteremo arriveranno per portar via punti. Dal canto nostro, abbiamo tutte le motivazioni per far bene e cercheremo di offrire agli spettatori uno spettacolo degno di questo nome».

I convocati: Agnello, Baboucarr, Cammareri, Candela, Cosenza, Castiglione, Clemente, Culcasi N., Culcasi S., Gambicchia, Graziano, La Francesca, Licata, Mistretta, Nieto, Parisi, Rao, Seculini, Tosto, Trapani.