Trapani, al centro "Nino Via" la festa dello sport con i bambini diversamente abili

06/03/2022 22:00:00

Una bella iniziativa questa mattina presso il Centro "Nino Via", nel quartiere di Sant’Alberto, dove il locale Comitato di Quartiere unitamente alla UISP ha organizzato una festa dello sport dedicata ai bambini diversamente abili, coinvolgendo giovani e meno giovani con attività sportive, giochi, animazione e tanto altro ancora. Sport per tutti, uguaglianza, inclusione e coinvolgimento dei giovani nelle attività sociali e culturali sono stati il motto della giornata, alla quale hanno preso parte molte decine di persone.

«Ancora una volta, siamo felici di come questo luogo intitolato ad un eroe trapanese come Nino Via si dimostri punto d'incontro dall'elevata valenza sociale perché consente a tanti giovani di incontrarsi e trascorrere dei momenti spensierati, superando anche le barriere sociali ed evitando di rimanere per ore per strada - dichiarano il Sindaco Tranchida e l'Assessore Abbruscato -. Giornate come questa dimostrano come sport ed inclusione parlino la stessa lingua e siamo felici che tanta gente si sia ritrovata quest'oggi nel segno dell'amicizia e della socialità. Grazie dunque a Giovanni Parisi ed all'intero comitato per l'impegno e la dedizione che sempre mettono in campo oltre a tutti coloro i quali sono intervenuti ad ogni titolo quest'oggi, per cominciare dai vertici della UISP e del CONI».

*****

NUOVA SEDE UNIONE MAESTRANZE - Inaugurata la nuova sede dell'Unione Maestranze di Trapani presso i locali comunali di Piazza Scarlatti da anni chiusi ed in disuso. Alla cerimonia, cui hanno preso parte cittadini e componenti dei vari gruppi e dell'Unione Maestranze, erano presenti il Sindaco Tranchida ed il Vice Sindaco Abbruscato oltre agli Assessori d'Alì, Bongiovanni, La Porta e Safina. È intervenuto anche il Vescovo di Trapani monsignor Pietro Maria Fragnelli.

«Quella di oggi è una giornata davvero importante perché restituiamo alla città un bene che era divenuto il simbolo del degrado e dell'abbandono e che invece oggi rappresenta un luogo d'incontro, scambio di idee e quanto prima centro d'informazione turistico-culturale e, perché no, anche tappa di un percorso museale che consenta a chi giunge in città di scoprire un mondo unico come quello che ruota intorno alla Processione dei Misteri - dichiara il Sindaco Tranchida -. Complimenti davvero a chi si è prodigato per giungere a questo risultato, frutto di impegno e sacrificio di molte persone, che è la dimostrazione di come pubblico e privato possano raggiungere traguardi straordinari quando lavorano in simbiosi per il bene della comunità».

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il Presidente dell'Unione Maestranze arch. D'Aleo, che ha ribadito come «Quello di oggi sia il primo passo di un percorso che prevede numerose attività in grado di coinvolgere la cittadinanza ed attrarre i turisti che intendono scoprire cosa siano per Trapani ed i trapanesi la Settimana Santa e tutti gli appuntamenti che caratterizzano l'intero anno».

*****

CONCERTO MARCELLA CRUDELI - Successo a Palazzo d'Alì per il concerto di Marcella Crudeli nell'ambito del Trapani Piano Festival, evento fortemente voluto dall'amministrazione Tranchida e dal Luglio Musicale Trapanese, già al tempo inserito all'interno del dossier di Trapani Capitale Italiana della Cultura. In una Sala Sodano gremita e completamente esaurita in ogni ordine di posto, la grande pianista ha incantato la platea con brani di Mendelssohn, Shubert e Chopin prima di congedarsi dal pubblico elogiandone l'attenzione e l'affetto e ringraziando l'associazione "Trapani Classica", promotrice dell'iniziativa, presieduta dal Maestro Vincenzo Marrone d'Alberti.

Il concerto è stato preceduto da una riflessione legata alla crisi ucraina, con un pensiero al Maestro Alexander Romanovsky, a Trapani nei mesi scorsi, con l'invito del sindaco a raccogliere dei fondi che il Comune di Trapani invierà con canali ufficiali verso l'Ucraina (269€ l'ammontare delle donazioni di ieri).

«Una serata magnifica, in un momento storico attuale difficile, che ha visto il pubblico trapanese riempire Sala Sodano che non è certamente un teatro ma che si presta per eventi del genere - dichiarano il Sindaco Tranchida e l'Assessore d'Alì - che riproporremo senza dubbio visto il grande successo di ieri. Già domattina con i giovani studenti delle scuole trapanesi, vi sarà un nuovo momento d'intrattenimento musicale a riprova della fame di cultura che vi è in città. Grazie a Marcella Crudeli per la sua arte ed al Maestro Marrone d'Alberti ed il suo staff per l'iniziativa».

*****

AGGRESSIONE AGENTI PENITENZIARI - «La vile aggressione ai danni dei 5 agenti del Carcere "Cerulli" non può lasciarci indifferenti». A dichiararlo è il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, che ha voluto così esprimere la solidarietà personale, della Giunta e della Città tutta alla Polizia Penitenziaria che ogni giorno si spende a tutela della nostra comunità. «Auspico infine maggiori tutele per tutte queste donne e uomini che, troppo spesso, vengono esposti a dei rischi esageratamente gravosi ed ingiusti», conclude il Sindaco.