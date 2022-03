L'orologio di Palazzo VII Aprile a Marsala adesso dovrebbe funzionare meglio

08/03/2022 09:00:00

La riparazione dell'antico orologio di Palazzo VII Aprile, a Marsala, ha comportato anche l'installazione di nuovi accorgimenti per assicurare una migliore funzionalità dei componenti che regolano e sincronizzano il movimento degli apparati meccanici.

Come proposto dalla ditta incaricata, la “Manutentori del tempo” di Trapani, l'orologio della torre è stato tra l'altro dotato di un'antenna radioricevente che consente anche il cambio automatico nel periodo dell'ora legale.

In più, è stata realizzata una nuova illuminazione a led sia per la torre con l'antica campana che per tutta la circonferenza del rosone che contiene il quadrante dell'orologio in vetro temperato, il cui originale movimento antico è integralmente conservato.