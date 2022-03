Lavori al Monumento ai Mille, non finiscono per ora. Intanto, però ...

08/03/2022 15:51:00

Non finiscono per ora i lavori di riqualificazione che si stanno svolgendo a Marsala, davanti il Monumento ai Mille. Dal Comune infatti fanno sapere che ci vorranno "alcune settimane" per mettere gli arredi. Questo, nonostante la fine dei lavori fosse prevista a fine Febbraio.

La buona notizia è che, però, nell'attesa di panchine e aiuole il lungomare è stato riaperto al traffico, in tutte e due le direzioni. Era chiuso da Novembre.

A ben guardare, comunque, c'è qualcosa che non convince nella messa in posa dei lavori. Non sembra un lavoro pulito pulito, ecco. In tanti lo hanno fatto notare, anche perchè da lì passeranno anche le auto ... Non è tra un anno è necessaria la manuntenzione?

A Trapani, per robe simili, hanno fatto polemiche infinite ...