Parte dalla Sicilia il tour elettorale di Calenda

08/03/2022 10:20:00

Parte oggi, martedì 8 marzo, dalla Sicilia il tour elettorale di Carlo Calenda.

Il segretario di Azione sarà a Palermo per incontrare gli amministratori e la classe dirigente del partito. Alle ore 16 Calenda terrà una conferenza stampa presso i locali del Grand Hotel Piazza Borsa (via dei Cartari, 18). Alle 19:30 incontro pubblico con dirigenti e iscritti al Magneti Cowork (via E. Amari, 148).

L’indomani, mercoledì 9 marzo, tappa a Messina dove alle 17,30 è previsto un punto stampa al Salotto Fellini (Piazza Duomo). Alle 18 incontro pubblico all’Auditorium Fasola (via san Filippo Bianchi, 30)

Giovedì 10 marzo Calenda sarà a Reggio Calabria dove alle 17,30 si terrà un punto stampa nei locali dell’Hotel Excelsior (via Vittorio Veneto 66). Alle 18 incontro pubblico. L’indomani, 11 marzo, il tour si concluderà a Catanzaro. Alle 15 conferenza stampa aperta al pubblico presso la Casa delle Culture (palazzo della Provincia, piazza Luigi Rossi 1)