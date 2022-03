A Favignana l'incontro: "A proposito di donne. La prevenzione dei tumori femminili”

08/03/2022 22:46:00

“A proposito di donne. La prevenzione dei tumori femminili”: incontro partecipato, questa mattina, all’Ex Stabilimento Florio di Favignana, in occasione della Giornata internazionale della donna.

L’associazione provinciale di Trapani della Lega italiana per la lotta contro i tumori, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Favignana ha promosso un incontro di sensibilizzazione e prevenzione dedicato a tutte le donne dell’arcipelago.

«Le immagini delle donne e dei bambini che fuggono dal terrore della guerra cambiano profondamente il significato di questa giornata – ha dichiarato il sindaco del Comune di Favignana – Isole Egadi Francesco Forgione – È stato importante vedere la scelta fatta da tantissime donne e giovani ragazze di puntare sulla prevenzione, che insieme al diritto alla salute e all’assistenza alla cura sono da considerarsi una priorità delle politiche pubbliche. Senza dimenticare il grande tema della violenza sulle donne. Noi dobbiamo costruire una società dove la parola femminicidio venga cancellata da ogni vocabolario individuale, familiare e collettivo».

Tra i relatori presenti, il dottor Paolo Franco Buffa, Dirigente medico dell’U.O.C. di Chirurgia del P.O. di Trapani, il dottor Vincenzo Bianco, specialista di Ostetricia e ginecologia, la dottoressa Vita Maltese, specialista in Dermatologia e Venereologia, la dottoressa Rosaria Genovese, biologa.

«Sono molto soddisfatta della buona riuscita di questo convegno organizzato dalla Lilt Trapani e della partecipazione della cittadinanza in occasione della giornata internazionale della donna – ha commentato l’assessora alla Sanità Dafne Borgia – Oggi più che mai è importante puntare sulla prevenzione e prendersi cura della donna in ogni suo aspetto».

Al termine del convegno i volontari della Lilt Trapani hanno promosso un momento dedicato a tutte le donne che, volontariamente, si sono sottoposte ad una visita senologica.

«Oggi è stata per noi della Lilt Trapani una bellissima giornata – ha dichiarato la vicepresidente Rosaria Genovese – Essere a Favignana a parlare di prevenzione e aver dato la possibilità alle donne presenti di sottoporsi ad una visita senologica è stato importante, ma il nostro progetto con il Comune di Favignana – Isole Egadi si spinge oltre. L’iniziativa di oggi è solo l’inizio di un percorso di collaborazione poiché abbiamo trovato sensibilità nell’amministrazione e anche nella cittadinanza».

A moderare l’incontro, la consigliera del Comune di Favignana – Isole Egadi e promotrice dell’evento Giusy Salerno: «Le isole Egadi, quest’anno, in occasione della Festa delle donne, si sono tinte di rosa. Da donna, da medico e da consigliera comunale ho voluto proporre questo evento all’amministrazione, molto sensibile alle tematiche proposte. Non bisogna mai dimenticare che la prevenzione non ha età e prevenire è sinonimo di amore per se stessi».