Cultura

» Sociale
16/12/2025 14:30:00

Marsala: nella Chiesa di Sappusi l'evento "A Natale regala un sorriso"

 Il 14 dicembre, nella Chiesa del quartiere Sappusi, si è svolto l’evento “A Natale regala un sorriso”, organizzato dall’Associazione Arcobaleno in collaborazione con il Movimento Popolare Arcobaleno. Durante la serata sono stati distribuiti: 100 panettoni; 230 giocattoli; caramelle e cioccolatini

 

Bambini e famiglie presenti hanno partecipato alle attività e ricevuto i doni messi a disposizione dall’organizzazione. La chiesa ha accolto numerosi partecipanti, diventando luogo di incontro per la comunità. Un ringraziamento è stato rivolto a tutti i volontari, sostenitori, candidati e donatori che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

Secondo i rappresentanti dell’Associazione Arcobaleno e del Movimento Popolare Arcobaleno, l’esperienza conferma l’importanza di proseguire su questo percorso anche in vista delle prossime elezioni, per continuare a promuovere iniziative di sostegno alla comunità.

 

L’iniziativa “A Natale regala un sorriso” conferma l’impegno delle associazioni locali nel sostenere chi si trova in condizioni di fragilità e nel rafforzare il senso di comunità a Marsala.









