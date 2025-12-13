Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Sociale
13/12/2025 16:35:00

A Salemi l’Associazione Spazio Libero incontra Babbo Natale e la sua Renna

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-12-2025/a-salemi-l-associazione-spazio-libero-incontra-babbo-natale-e-la-sua-renna-450.jpg

Il quattordicesimo incontro previsto dal progetto “Un mondo con gli animali”, ideato ed organizzato da Paola Gandolfo, presidente dell’Associazione Spazio Libero, presso la sede di Salemi in via Marsala, ha avuto per protagonista la Renna.

 

La Renna, uno dei simboli più rappresentativi del periodo natalizio è tradizionalmente associata alla slitta di Babbo Natale. Si tratta di un animale tipico delle regioni fredde del Nord, noto per la sua capacità di resistere a temperature rigide, grazie al folto manto e agli zoccoli larghi che le permettono di muoversi agevolmente sulla neve.

Le renne sono animali sociali e vivono in branchi, mostrando un forte spirito di cooperazione, una caratteristica che ha contribuito a renderle protagoniste positive all’interno dell’immaginario natalizio.

 

La più famosa è Rudolf, la renna dal naso rosso luminoso, divenuta icona del Natale: secondo la tradizione, il suo chiarore speciale guida la slitta nella notte della Vigilia, diventando simbolo di sostegno, guida e unicità. Nell’immaginario collettivo, questo animale incarna valori positivi come la collaborazione, la gentilezza e la determinazione, doti che si armonizzano perfettamente, almeno formalmente, con lo spirito del Natale. L’auspicio ideale sarebbe che da queste iniziative si possa trarre un messaggio
prezioso: quello di affrontare la vita mettendoli in pratica nella vita ordinaria di tutti i giorni e non solo nel periodo natalizio.









Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/1765279946-0-marsala-completati-i-lavori-di-adeguamento-della-palestra-del-plesso-pascoli.jpg

Marsala, completati i lavori di adeguamento della palestra del plesso...

Native | 12/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-12-2025/1765364859-0-marsala-il-cine-teatro-don-bosco-accende-il-natale-tra-avatar-3-e-grandi-concerti.jpg

Marsala, il Cine Teatro Don Bosco accende il Natale tra Avatar 3 e grandi...

Native | 11/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-12-2025/1765441597-0-morgan-school-il-19-dicembre-il-christmas-party-nelle-sedi-di-marsala-e-mazara.png

Morgan School, il 19 dicembre il Christmas Party nelle sedi di Marsala e...