A Salemi l’Associazione Spazio Libero incontra Babbo Natale e la sua Renna

13/12/2025 16:35:00

Il quattordicesimo incontro previsto dal progetto “Un mondo con gli animali”, ideato ed organizzato da Paola Gandolfo, presidente dell’Associazione Spazio Libero, presso la sede di Salemi in via Marsala, ha avuto per protagonista la Renna.

La Renna, uno dei simboli più rappresentativi del periodo natalizio è tradizionalmente associata alla slitta di Babbo Natale. Si tratta di un animale tipico delle regioni fredde del Nord, noto per la sua capacità di resistere a temperature rigide, grazie al folto manto e agli zoccoli larghi che le permettono di muoversi agevolmente sulla neve.

Le renne sono animali sociali e vivono in branchi, mostrando un forte spirito di cooperazione, una caratteristica che ha contribuito a renderle protagoniste positive all’interno dell’immaginario natalizio.

La più famosa è Rudolf, la renna dal naso rosso luminoso, divenuta icona del Natale: secondo la tradizione, il suo chiarore speciale guida la slitta nella notte della Vigilia, diventando simbolo di sostegno, guida e unicità. Nell’immaginario collettivo, questo animale incarna valori positivi come la collaborazione, la gentilezza e la determinazione, doti che si armonizzano perfettamente, almeno formalmente, con lo spirito del Natale. L’auspicio ideale sarebbe che da queste iniziative si possa trarre un messaggio

prezioso: quello di affrontare la vita mettendoli in pratica nella vita ordinaria di tutti i giorni e non solo nel periodo natalizio.



