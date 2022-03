Fissata per oggi la ripresa del lavoro preparazione della Sigel Marsala. Per il recupero spunta una data. Ecco qual è

08/03/2022 12:48:00

Si arriva da una settimana atipica senza gare ufficiali terminata sabato con una sessione mattutina di tecnico. Una settimana, quella scorsa, caratterizzata sì dal lavoro in palestra ma non essendoci stata la riprova della domenica è mancata la possibilità di prendere parte all’atteso ed importante ultimo atto di regular-season. Stamattina, martedì 8 marzo la Sigel Marsala si ritrova per ripartire con gli allenamenti in funzione della fase finale della stagione agonistica 2021/2022. La Prima Squadra diretta dall’head-coach Marco Bracci assieme al suo secondo Lucio Tomasella riprende il lavoro settimanale dalla sala pesi. Equilibrata sarà l’alternanza tra le sedute tecniche e l’allenamento in sala pesi per tutto l’arco della settimana.

Intanto, filtra in via ufficiosa la data della gara di recupero della 22^giornata Omag-Mt San Giovanni in Marignano vs Sigel Marsala rinviata lo scorso 6 marzo. Prende piede l’ipotesi di recuperare il match la sera di mercoledì 16 marzo in una partita che farà conoscere il destino delle sigelline allenate da coach Bracci, nel limbo tra la qualificazione ai Playoff facendo partire la subentrante seconda fase subito da un incontro di andata fuoricasa indipendentemente dal sesto o settimo posto in cui la Sigel concluderà il girone “A” oppure opzione numero due far parte delle squadre che si giocano il mantenimento della categoria nella Pool Retrocessione. In questo ultimo caso, le lilybetane guarderebbero tutte le sette formazioni invischiate nella lotta salvezza dall’alto. Nel mirino c’è Omag-Mt San Giovanni in Marignano.

Emanuele Giacalone