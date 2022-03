Netta vittoria per 3-0 della GesanCom Fly Volley Marsala su Ardens Comiso

08/03/2022 15:18:00

Vittoria serviva e vittoria è stata per la GesanCom Fly Volley Marsala questa 19° giornata del Campionato di B2 di Volley Femminile girone P. Al Paladavolos di Comiso, Capitan Scirè e compagne hanno battuto la locale Ardens di Coach Concetta Marchisciana con un netto 3-0 grazie ai parziali 15-25, 17-25 e 17-25.

Le libellule biancoazzurre di Coach Marco Adornetto incamerano, così, tre punti fondamentali soprattutto per l'approccio mentale alle gare successive e, considerando che il recupero dell'ultima giornata del girone di andata contro le capoclassifica del Caffè Trinca Palermo si giocherà mercoledì 16 marzo, questa prestazione diventa un vero e proprio toccasana al morale della squadra.

Qualche ora dopo la vittoria, è il Presidente della Fly Volley Maurizio Falco a far sentire la propria voce a sostegno del Team: “È proprio la reazione che tutta la società si aspettava. Non era facile dopo tanti giorni di non attività e dopo il passo falso di Caltanissetta. Complimenti a tutte le atlete ed ai nostri tecnici che sono riusciti nell'intento di tenere alta l'attenzione. Adesso prepariamoci per le prossime partite che saranno tutte delle finali”.

GesanCom Fly Volley Marsala: Scirè 22, Pirrone 6, Spanò 11, Campagna 4, Lo Iacono 9, Simoncini 1, Modena (L) 0, De Marco 0, Titone ne, Antico ne, Pace ne. All: Marco Adornetto.

Ardens Comiso: Noto 16, Iapichino 6, Marino 7, Chiarandà 1, Gabriele 0, Gambini 6, Lucescul 0, Scollo (L) 0, Nicosia ne, Licata ne, Sudano ne. All. Concetta Marchisciana